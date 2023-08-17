Сборная России по футболу не сыграет с командой Бахрейна в сентябре
Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар заявил об отсутствии каких-либо договорённостей о проведении товарищеского матча со сборной России, сообщает Sport24.
По его словам, на сентябрь и октябрь у национальной команды страны запланированы игры с другими командами.
Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари, в свою очередь, указал, что запланированы контрольные встречи со сборными Кувейта и Туркменистана, а в ноябре начнутся матчи квалификации к ЧМ-2026.
«Игра с Россией в этом году не может получиться», — заключил он.
Ранее Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) заявила о невозможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана
- В Малайзии не менее десяти человек погибли при падении самолёта на шоссе
- Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов из-за рубежа в юрисдикцию РФ
- «По политическим соображениям»: В Праге отменили концерт Анны Нетребко
- Медведев назвал смелыми и точными слова Саркози о Крыме
- Сайт телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане
- В Башкирии на двух подростков упала остановка
- Сборная России по футболу не сыграет с командой Бахрейна в сентябре
- Все торговые центры Москвы «заминировали»
- Во Владимире шаурмой отравились 17 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru