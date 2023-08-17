Сборная России по футболу не сыграет с командой Бахрейна в сентябре

По его словам, на сентябрь и октябрь у национальной команды страны запланированы игры с другими командами.

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари, в свою очередь, указал, что запланированы контрольные встречи со сборными Кувейта и Туркменистана, а в ноябре начнутся матчи квалификации к ЧМ-2026.

«Игра с Россией в этом году не может получиться», — заключил он.

Ранее Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) заявила о невозможности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

