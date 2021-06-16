Сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на Евро-2020

Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии со счетом 1:0 на групповой стадии чемпионата Европы 2020. Победный гол в конце первого тайма забил Алексей Миранчук, позже признанный лучшим игроком матча.

Это первая победа россиян на турнире - до этого было поражение от бельгийцев со счетом 0:3. Следующий матч россияне проведут 21 июня против сборной Дании.

Стоит отметить, что в Финляндии до этого рассчитывали увезти из России хотя бы ничью. При этом российские футбольные эксперты ждали от сборной России победы

