Сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на Евро-2020
Футболисты сборной России обыграли команду Финляндии со счетом 1:0 на групповой стадии чемпионата Европы 2020. Победный гол в конце первого тайма забил Алексей Миранчук, позже признанный лучшим игроком матча.
Это первая победа россиян на турнире - до этого было поражение от бельгийцев со счетом 0:3. Следующий матч россияне проведут 21 июня против сборной Дании.
Стоит отметить, что в Финляндии до этого рассчитывали увезти из России хотя бы ничью. При этом российские футбольные эксперты ждали от сборной России победы
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru