Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх

Счет игры составил 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу финнов. Встреча прошла в финской столице.

Как сообщает Интерфакс, все три гола российские хоккеисты пропустили за первые 7 минут игры. Две из них забил Юлиус Юнттила, еще одну Теэму Пулккинен. После третьей шайбы у россиян был заменен вратарь: вместо Тимура Билялова на ворота встал Александр Самонов.

Следующий матч для российской команды пройдет в субботу, 8 февраля. Россияне сыграют со Швецией. Встреча состоится в Стокгольме.

