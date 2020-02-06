Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх
Хоккеисты российской сборной потерпели поражение в матче с командой Финляндии в рамках Шведских игр, этапа Еврохоккейтура.
Счет игры составил 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу финнов. Встреча прошла в финской столице.
Как сообщает Интерфакс, все три гола российские хоккеисты пропустили за первые 7 минут игры. Две из них забил Юлиус Юнттила, еще одну Теэму Пулккинен. После третьей шайбы у россиян был заменен вратарь: вместо Тимура Билялова на ворота встал Александр Самонов.
Следующий матч для российской команды пройдет в субботу, 8 февраля. Россияне сыграют со Швецией. Встреча состоится в Стокгольме.
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