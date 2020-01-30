Овечкин стал девятым в списке лучших снайперов НХЛ
30 января 202009:23
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нэшвиллом» (2:3) вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
Овечкин сделал результативную передачу и забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 693-м по счёту в НХЛ, отмечает РИА Новости. Таким образом, в списке лучших снайперов россиянин обошёл Стива Айзермана. От занимающего восьмое место Марка Мессье Овечкин отстает на одну шайбу.
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ФОТО: flickr.com
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