Овечкин стал девятым в списке лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нэшвиллом» (2:3) вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Овечкин сделал результативную передачу и забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 693-м по счёту в НХЛ, отмечает РИА Новости. Таким образом, в списке лучших снайперов россиянин обошёл Стива Айзермана. От занимающего восьмое место Марка Мессье Овечкин отстает на одну шайбу.

