Сборная РФ по биатлону повторила антирекорд по отсутствию наград

Российская команда остается без медалей уже в 28-й гонке подряд, это стало повторением антирекорда сборной.

Последнюю награду для России завоевал Александр Логинов, 16 февраля добывший бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее столичный ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением от загребского «Динамо» (3:1). В результате армейцы стали первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не сумела одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

