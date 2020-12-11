Сборная РФ по биатлону повторила антирекорд по отсутствию наград

Сборная России по биатлону повторила антирекорд по количеству гонок без наград.

В женском спринте на третьем этапе Кубка мира сезона-2020/21 среди россиянок самой успешной стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.

IBU не скрывал данные спортсменов с помощью РУСАДА и Союза биатлонистов России

Российская команда остается без медалей уже в 28-й гонке подряд, это стало повторением антирекорда сборной.

Последнюю награду для России завоевал Александр Логинов, 16 февраля добывший бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее столичный ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением от загребского «Динамо» (3:1). В результате армейцы стали первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не сумела одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
ТЕГИ:Биатлон
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