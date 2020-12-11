ЦСКА установил российский антирекорд в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением от загребского «Динамо». Матч закончился со счетом 3:1.
В итоге армейцы стали первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не сумела одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.
Между тем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил низкие результаты команды в Лиге Европы тяжёлым графиком, передает RT. Наставник пояснил, что после выхода из карантина у игроков были только игры, не было должной подготовки.
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