ЦСКА установил российский антирекорд в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением от загребского «Динамо». Матч закончился со счетом 3:1.

В итоге армейцы стали первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не сумела одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

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Между тем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил низкие результаты команды в Лиге Европы тяжёлым графиком, передает RT. Наставник пояснил, что после выхода из карантина у игроков были только игры, не было должной подготовки.

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Фото: pfc-cska.com
ТЕГИ:ЦСКАЛига Европы
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