IBU не скрывал данные спортсменов с помощью РУСАДА и Союза биатлонистов России

По результатам расследования независимой комиссии, Международный союз биатлонистов (IBU) не направлял в Союз биатлонистов России (СБР) и РУСАДА данные биологических паспортов российских биатлонистов для сокрытия.

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на официальный релиз комиссии.

Ранее телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил перспективы биатлонистки Глазыриной после отстранения от соревнований из-за допинга.

«Интересное развитие событий, потому что Глазырина свое отсидела, вышла. Теперь понятно, почему предыдущее руководство Союза биатлонистов России во главе с Драчевым спортсменку не показывали на этапах Кубка мира. Потому что могло быть что-то подобное мине замедленного действия. Сейчас эта мина сработала. Такие отстранения могут длиться месяцами и даже годами, это серьезный удар по нашей женской команде», - отметил Губерниев.

