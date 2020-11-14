IBU не скрывал данные спортсменов с помощью РУСАДА и Союза биатлонистов России
По результатам расследования независимой комиссии, Международный союз биатлонистов (IBU) не направлял в Союз биатлонистов России (СБР) и РУСАДА данные биологических паспортов российских биатлонистов для сокрытия.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на официальный релиз комиссии.
Ранее телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил перспективы биатлонистки Глазыриной после отстранения от соревнований из-за допинга.
«Интересное развитие событий, потому что Глазырина свое отсидела, вышла. Теперь понятно, почему предыдущее руководство Союза биатлонистов России во главе с Драчевым спортсменку не показывали на этапах Кубка мира. Потому что могло быть что-то подобное мине замедленного действия. Сейчас эта мина сработала. Такие отстранения могут длиться месяцами и даже годами, это серьезный удар по нашей женской команде», - отметил Губерниев.
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