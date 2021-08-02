Сборная РФ отказалась подавать протест на оценку серебряного призёра Игр Дениса Аблязина
Сборная России отказалась подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина, завоевавшего серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Об этом заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
На Играх в Токио россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника сложность исполняемых элементов была выше.
«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может», — заявила Родионенко «Р-Спорт».
А ранее ситуацию прокомментировал сам спортсмен.
«Почему серебряная медаль — это лучше спрашивать у судей. У них своё видение. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая медаль, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю», — цитирует Аблязина RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95
- «Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита через Украину
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
- Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
- Пушилин: Украина не сможет существовать как государство
- Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии
- Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru