Сборная РФ отказалась подавать протест на оценку серебряного призёра Игр Дениса Аблязина

Сборная России отказалась подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина, завоевавшего серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Об этом заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

На Играх в Токио россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника сложность исполняемых элементов была выше.

«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может», — заявила Родионенко «Р-Спорт».

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А ранее ситуацию прокомментировал сам спортсмен.

«Почему серебряная медаль — это лучше спрашивать у судей. У них своё видение. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая медаль, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю», — цитирует Аблязина RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спортивная ГимнастикаТокиоОлимпиадаСпорт
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