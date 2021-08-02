Сборная РФ отказалась подавать протест на оценку серебряного призёра Игр Дениса Аблязина

Сборная России отказалась подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина, завоевавшего серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Об этом заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

На Играх в Токио россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника сложность исполняемых элементов была выше.

«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может», — заявила Родионенко «Р-Спорт».