Певец Шаман признался, что боится безразличия слушателей

Заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов) рассказал о своем главном страхе.

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Как признался артист в беседе с ТАСС, он не боится критики. По его словам, самое страшное - это безразличие.

Певец считает, что люди, которые пишут негативные комментарии, все равно вкладывают в это энергию.

Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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