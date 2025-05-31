«Частное пионерское» возглавил рейтинг отечественных фильмов с юными актерами

Киноленты «Частное пионерское», «Сестренка» и «Призрак» возглавили рейтинг современных отечественных фильмов с молодыми артистами, следует из результатов опроса телеканала «Русский бестселлер».

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На первом месте разместилась картина «Частное пионерское» Александра Карпиловского. Фильм о детстве в 1970-е годы снят по рассказам Михаила Сеславинского.

Серебро рейтинга получил фильм «Призрак» Александра Войтинского. К слову, за исполнение главной роли в киноленте Федор Бондарчук получил премию «Золотой орел», отмечает ТАСС.

Замыкает тройку лидеров военная драма Александра Галибина «Сестренка». В основу сценария ленты легла повесть башкирского классика Мустая Карима «Радость нашего дома».

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ФОТО: ТАСС
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