«Права не нарушаем!»: В Госдуме разбили мечты Дзюбы об отмене Fan ID

Fan ID можно оформить за три минуты, закон не ограничивает никого в правах и важен в контексте СВО, сказал в эфире НСН Роман Терюшков.

Закон о Fan ID не нарушает ничьих прав, а безопасность на трибунах футбольных стадионов сейчас превыше всего, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

Так он прокомментировал высказывания экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, заявившего, что фанаты должны ходить на стадион, даже если "иногда ведут себя неадекватно". По его словам, одним людям Fan ID получить легко, а другим, например, ультрас, это очень затруднительно. Дзюба выразил мнение, что Fan ID могут отменить.

Дзюба выступил против системы Fan ID
«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту. У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности. Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем», - сказал Терюшков.

По его словам, во время спецоперации нужно думать о безопасности. Депутат также предложил посмотреть на организаторов «системного бойкота».

«Идет СВО, Сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций. Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек. Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра», - заключил собеседник НСН.
«Бегом, бегом»: В Госдуме спешат упростить правила выдачи Fan ID

Артем Дзюба, выступающий сейчас за московский «Локомотив», в интервью «РБ Спорт» вспомнил о фанатах «Зенита» из группировки «Вираж». Он назвал ошибкой «замену их на барабаны и оркестры», и допустил отмену Fan ID для возвращения фанатов на стадионы.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее сказал, что не может повлиять на закон о Fan ID, поскольку это «прерогатива правительства».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Футбольные ФанатыГосдумаАртем Дзюба

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