«Права не нарушаем!»: В Госдуме разбили мечты Дзюбы об отмене Fan ID

Закон о Fan ID не нарушает ничьих прав, а безопасность на трибунах футбольных стадионов сейчас превыше всего, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

Так он прокомментировал высказывания экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, заявившего, что фанаты должны ходить на стадион, даже если "иногда ведут себя неадекватно". По его словам, одним людям Fan ID получить легко, а другим, например, ультрас, это очень затруднительно. Дзюба выразил мнение, что Fan ID могут отменить.