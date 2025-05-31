Украинское издательство уничтожило 30 тысяч книг за «романтизацию России»

ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Семь человек находятся в тяжелом состоянии в больницах после атаки дронов ВСУ на Курскую область

В Автомобильной сервисной ассоциации раскритиковали предложение повысить транспортный налог для легковых автомобилей старше 15 лет

Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала «Симпсоны», скончался в возрасте 84 лет