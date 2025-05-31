Украинское издательство уничтожило 30 тысяч книг за «романтизацию России»
Украинское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа американской писательницы Софи Ларк из-за «романтизации России», сообщают местные СМИ.
Ларк в одном из своих произведений назвала Крым российским и допустила несовпадающие с позицией киевских властей высказывания об украинской истории — именно это и возмутило издательство «КСД».
Также известно, что украинский раздел Википедии называет американку «популяризатором русской мафии».
Ранее издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 книг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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