Украинское издательство уничтожило 30 тысяч книг за «романтизацию России»

Украинское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа американской писательницы Софи Ларк из-за «романтизации России», сообщают местные СМИ.

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Ларк в одном из своих произведений назвала Крым российским и допустила несовпадающие с позицией киевских властей высказывания об украинской истории — именно это и возмутило издательство «КСД».

Также известно, что украинский раздел Википедии называет американку «популяризатором русской мафии».

Ранее издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 книг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
ТЕГИ:КнигиУкраина

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