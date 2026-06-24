Сборная Португалии обыграла Узбекистан в матче ЧМ-2026
24 июня 202602:30
Сборная Португалии по футболу обыграла соперников из Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира по футболу, сообщает «РЕН ТВ».
Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне. Итог матча - 5:0. После двух туров Португалия набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы «K». Узбекистан остается без очков на четвертом месте.
В первом туре португальцы сенсационно сыграли вничью со сборной ДР Конго со счетом 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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