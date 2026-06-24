Сборная Португалии обыграла Узбекистан в матче ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу обыграла соперников из Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира по футболу, сообщает «РЕН ТВ».

Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ

Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне. Итог матча - 5:0. После двух туров Португалия набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы «K». Узбекистан остается без очков на четвертом месте.

В первом туре португальцы сенсационно сыграли вничью со сборной ДР Конго со счетом 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры