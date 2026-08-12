Собянин: Модернизация ЦТУ улучшит качество жизни более 30 млн человек
Сергей Собянин осмотрел производство современных пригородных поездов и трамваев в Тверском машиностроительном кластере, куда входят Тверской вагоностроительный завод и предприятие «Ключевые системы и компоненты».
Мэр Москвы подчеркнул, что долгосрочный госзаказ стал мощным импульсом для развития отечественного транспортного машиностроения и смежных отраслей, включая электронику и системы очистки воздуха. Уровень локализации рельсового транспорта нового поколения достиг 97 процентов. В производственных цепочках участвует около тысячи российских заводов, на которых трудятся не менее 120 тысяч человек.
«Центральный транспортный узел — крупнейший в стране. Он объединяет 11 субъектов России и с его помощью совершается почти 75 процентов всех пригородных железнодорожных перевозок. По сути, это транспортное сердце страны. Дальнейшее обновление подвижного состава ЦТУ существенно улучшит и повысит связность внутри регионов. Сделает поездки в электропоездах удобнее и популярнее», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Модернизация ЦТУ проходит в рамках совместной программы Правительства России, Москвы и РЖД до 2035 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект охватывает территорию с населением более 30 миллионов человек. Обновление парка уже дает заметные результаты: число поездок в сутки выросло более чем в два раза — с 1,4 миллиона в 2011 году до 3,1 миллиона в 2026-м. Благодаря единым тарифам МЦД, МЦК и метро количество внутригородских поездок на МЦД увеличилось в 30 раз и сегодня составляет 500 тысяч в сутки. Полное обновление электропоездов на МЦК и всех четырех направлениях МЦД было успешно завершено в 2025 году.
В ближайшие годы масштабное обновление продолжится. С 2027 по 2030 год на ЦТУ планируется заказать 100 новых поездов «Иволга 4.0» и «Иволга 5.0 ЦТУ» для Ярославского, Калужского, Нижегородского и Курского направлений. На самом популярном Ярославском направлении к концу 2026 года будет работать уже 35 поездов последнего поколения «Иволга 4.0» и «Королек», а полное обновление парка завершится к 2030 году. Кроме того, полностью обновился столичный парк трамваев за счет составов тверского производства, перевозящих около 700 тысяч пассажиров ежедневно. Новая модель «Львенок» на автономном ходу помогла соединить разрозненные маршруты.
Мэр Москвы поблагодарил коллектив предприятия и временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева за вклад в развитие важнейшей отрасли. Стабильный заказ обеспечивает экономику региона и социальные программы, включая поддержку ветеранов СВО и их семей. Продукция тверских машиностроителей востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Следующим шагом станет обновление поездов на Павелецком направлении, где до 2035 года планируется закупить еще около 43 составов.
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