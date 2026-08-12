Собянин: Модернизация ЦТУ улучшит качество жизни более 30 млн человек

Сергей Собянин осмотрел производство современных пригородных поездов и трамваев в Тверском машиностроительном кластере, куда входят Тверской вагоностроительный завод и предприятие «Ключевые системы и компоненты».

Мэр Москвы подчеркнул, что долгосрочный госзаказ стал мощным импульсом для развития отечественного транспортного машиностроения и смежных отраслей, включая электронику и системы очистки воздуха. Уровень локализации рельсового транспорта нового поколения достиг 97 процентов. В производственных цепочках участвует около тысячи российских заводов, на которых трудятся не менее 120 тысяч человек.

«Центральный транспортный узел — крупнейший в стране. Он объединяет 11 субъектов России и с его помощью совершается почти 75 процентов всех пригородных железнодорожных перевозок. По сути, это транспортное сердце страны. Дальнейшее обновление подвижного состава ЦТУ существенно улучшит и повысит связность внутри регионов. Сделает поездки в электропоездах удобнее и популярнее», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Модернизация ЦТУ проходит в рамках совместной программы Правительства России, Москвы и РЖД до 2035 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект охватывает территорию с населением более 30 миллионов человек. Обновление парка уже дает заметные результаты: число поездок в сутки выросло более чем в два раза — с 1,4 миллиона в 2011 году до 3,1 миллиона в 2026-м. Благодаря единым тарифам МЦД, МЦК и метро количество внутригородских поездок на МЦД увеличилось в 30 раз и сегодня составляет 500 тысяч в сутки. Полное обновление электропоездов на МЦК и всех четырех направлениях МЦД было успешно завершено в 2025 году.