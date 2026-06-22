Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ
22 июня 202608:59
Юлия Савченко
Сборная Египта по футболу одержала первую победу за всю историю чемпионатов мира на мундиале 2026 года. Об этом сообщает RT.
Команда обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 3:1. В составе египетской команды голы забили Мостафа Зико, Мохамед Салах, Махмуд Трезеге. У новозеландской сборной отметился Финн Серман.
Сборная Египта выиграла впервые за всю историю чемпионатов мира. До этого команде не удавалось одержать победу в восьми матчах в 1934, 1990, 2018 и 2026 годах.
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