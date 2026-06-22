Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ

Министр обороны Белоруссии назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили около 300 беспилотников Ассоциация эксплуатантов Ан-2 призвала к госрегулированию стоимости авиакеросина и авиабензина 14 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения Интерес медицинских туристов из России к Корее активно растет