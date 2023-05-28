Сборная Латвии впервые завоевала медаль чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии обыграла команду США и впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.

Глава IIHF Люк Тардиф: в отстранении хоккейных сборных РФ и Белоруссии нет никакой политики

Матч за третье место прошел в финском Тампере. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу латвийской команды.

Сборная прибалтийской республики показала свой лучший результат на чемпионате мира по хоккею. Американцы становились победителями дважды.

В финале мирового первенства встретятся сборные Канады и Германии.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортЛатвияХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры