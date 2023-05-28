Сборная Латвии впервые завоевала медаль чемпионата мира по хоккею
Сборная Латвии обыграла команду США и впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.
Матч за третье место прошел в финском Тампере. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу латвийской команды.
Сборная прибалтийской республики показала свой лучший результат на чемпионате мира по хоккею. Американцы становились победителями дважды.
В финале мирового первенства встретятся сборные Канады и Германии.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею, передает «Радиоточка НСН».
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