Глава IIHF Люк Тардиф: в отстранении хоккейных сборных РФ и Белоруссии нет никакой политики

По его словам, такие действия направлены исключительно на защиту соревнований, а также российских и белорусских делегатов.

«Хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — подчеркнул Тардиф.

Ранее Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

