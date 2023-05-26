Глава IIHF Люк Тардиф: в отстранении хоккейных сборных РФ и Белоруссии нет никакой политики
Решения Международной федерации хоккея по отстранению от соревнований сборных России и Беларуси, никак не продиктованы политикой. Об этом заявил глава IIHF Люк Тардиф на ежегодном конгрессе организации, передает ТАСС.
По его словам, такие действия направлены исключительно на защиту соревнований, а также российских и белорусских делегатов.
«Хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — подчеркнул Тардиф.
Ранее Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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