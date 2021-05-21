Сборная Латвии обошла Канаду в матче ЧМ по хоккею

Сборная Латвии обошла национальную команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Матч завершился со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу спортсменов из Латвии. Отмечается, что уже на 20-й минуте встречи Микс Индрашис, реализовав большинство, открыл счет. На 30-й минуте Оскар Батня забил вторую шайбу.

Обе команды входят в состав группы В. В нее также входит Германия, которая ранее в пятницу со счетом 9:4 разгромила итальянскую сборную. Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Также в пятницу сборная России обыграла в стартовом матче чемпионата мира соперников из Чехии со счетом 4:3 Решающий гол был забит за 19 секунд до конца встречи.

