Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с драматичной победы над Чехией

Сборная России по хоккею победила в стартовом матче чемпионата мира соперников из Чехии со счетом 4:3, забив решающий гол за 19 секунд до конца игры.

По ходу встречи российские хоккеисты трижды выходили вперед, чехи трижды сравнивали счет, а победную шайбу забросил Михаил Григоренко.

Чемпионат мира по хоккею-2021 будет проходить в Латвии с 21 мая по 6 июня.

В турнире примут участие 16 команд. На предварительном этапе соперниками россиян по Группе «А» будут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

В Группе «Б» выступят сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские команды не имеют права выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года. В связи с этим российские хоккеисты выступают на ЧМ-2021 под названием и флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна России на играх команды будет звучать фрагмент произведения Петра Чайковского, отмечает ТАСС.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.

