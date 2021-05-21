Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с драматичной победы над Чехией
Сборная России по хоккею победила в стартовом матче чемпионата мира соперников из Чехии со счетом 4:3, забив решающий гол за 19 секунд до конца игры.
По ходу встречи российские хоккеисты трижды выходили вперед, чехи трижды сравнивали счет, а победную шайбу забросил Михаил Григоренко.
Чемпионат мира по хоккею-2021 будет проходить в Латвии с 21 мая по 6 июня.
В турнире примут участие 16 команд. На предварительном этапе соперниками россиян по Группе «А» будут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
В Группе «Б» выступят сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские команды не имеют права выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года. В связи с этим российские хоккеисты выступают на ЧМ-2021 под названием и флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна России на играх команды будет звучать фрагмент произведения Петра Чайковского, отмечает ТАСС.
Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.
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