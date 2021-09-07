Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира
Сборная Израиля в полном составе отказалась принимать участие в чемпионате мира по художественной гимнастке 2021 года, который должен пройти 18-24 октября в японском Китакюсю, сообщает телеканал «Матч ТВ».
Тренер сборной Элла Самофалова не стала уточнять причины такого решения, однако отметила, что это никак не связано с судейским скандалом на Олимпийских играх в Токио.
Ранее федерация гимнастики Израиля заявила, что лидер национальной команды олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит турнир по «профессиональным соображениям».
На олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике впервые за последние 25 лет оказалась без золотой награды. Победительницей в индивидуальном многоборье стала израильтянка Ашрам, которая обошла россиянку Дину Аверину.
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