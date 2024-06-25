Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024

Футбольный матч сборных Италии и Хорватии в групповом турнире Евро-2024 закончился со счетом 1:1.

Венгрия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2024

Итальянские футболисты заработали четыре очка и вышли в плей-офф Евро-2024. Сборная Хорватии получила два очка и вышла на третье место в группе B.

Ранее Бельгия победила команду Румынии в матче Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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