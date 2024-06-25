Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024
25 июня 202403:01
Футбольный матч сборных Италии и Хорватии в групповом турнире Евро-2024 закончился со счетом 1:1.
Итальянские футболисты заработали четыре очка и вышли в плей-офф Евро-2024. Сборная Хорватии получила два очка и вышла на третье место в группе B.
Ранее Бельгия победила команду Румынии в матче Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru