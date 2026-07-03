Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ

Это произошло впервые за 16 лет. Встреча с командой Австрии завершилась со счетом 3:0. В 1/8 финала турнира сборная Испании встретится с победителем матча между Португалией и Хорватией.

По итогам предварительного этапа национальная команда Испании заняла первое место в группе Н. Австрийская сборная вышла в плей-офф со второй строчки в квартете J.

Ранее сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

