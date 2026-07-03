Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ
Сборная Испании по футболу одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира, сообщают «Известия».
Это произошло впервые за 16 лет. Встреча с командой Австрии завершилась со счетом 3:0. В 1/8 финала турнира сборная Испании встретится с победителем матча между Португалией и Хорватией.
По итогам предварительного этапа национальная команда Испании заняла первое место в группе Н. Австрийская сборная вышла в плей-офф со второй строчки в квартете J.
Ранее сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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