Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ

Сборная Испании по футболу одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира, сообщают «Известия».

Матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии

Это произошло впервые за 16 лет. Встреча с командой Австрии завершилась со счетом 3:0. В 1/8 финала турнира сборная Испании встретится с победителем матча между Португалией и Хорватией.

По итогам предварительного этапа национальная команда Испании заняла первое место в группе Н. Австрийская сборная вышла в плей-офф со второй строчки в квартете J.

Ранее сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:СпортЧемпионат Мира По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры