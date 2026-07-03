Власти Белоруссии призвали не ездить в пограничные области РФ

Гражданам Белоруссии необходимо воздержаться от поездок в Россию, сообщает «БелТА» со ссылкой на государственного секретаря безопасности страны Александра Вольфовича.

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«Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», – заявил он. Отмечается, что гарантировать безопасность таких поездок белорусов в настоящее время невозможно.

Днем ранее ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/gpkgovby
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