Власти Белоруссии призвали не ездить в пограничные области РФ
Гражданам Белоруссии необходимо воздержаться от поездок в Россию, сообщает «БелТА» со ссылкой на государственного секретаря безопасности страны Александра Вольфовича.
«Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», – заявил он. Отмечается, что гарантировать безопасность таких поездок белорусов в настоящее время невозможно.
Днем ранее ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти Белоруссии призвали не ездить в пограничные области РФ
- Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ
- Установлена личность исполнителя покушения на олигарха Ермолаева в Монако
- Глава Минобороны ФРГ сделал дома запас воды и еды на несколько дней
- Правительство РФ разрешило оборот бензина «Евро-3» до конца года
- Медведев заявил, что Финляндия попала в список ядерных целей России
- В Госдуме предложили продлить молодость еще на два года
- В США отпустили забравшихся на Empire State Building российских руферов
- Новое ограничение для самозанятых появится в России
- Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининград