Власти Белоруссии призвали не ездить в пограничные области РФ

«Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», – заявил он. Отмечается, что гарантировать безопасность таких поездок белорусов в настоящее время невозможно.

Днем ранее ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

