Глава Минобороны ФРГ сделал дома запас воды и еды на несколько дней
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил изданию Spiegel, что сделал дома запас воды и еды на несколько дней.
По его словам, причина тому – боевые действия на Украине и растущие угрозы в Европе. «Несколько дней мы с женой можем бы без проблем обеспечивать себя всем необходимым. Прежде всего, мы позаботились о достаточном запасе воды», — указал глава ведомства.
Он отметил,что Германия больше не живет в условиях прежней безопасности, так как «мир стал опаснее».
Ранее Писториус заявил, что украинский конфликт вступил в решающую фазу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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