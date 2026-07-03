Глава Минобороны ФРГ сделал дома запас воды и еды на несколько дней

По его словам, причина тому – боевые действия на Украине и растущие угрозы в Европе. «Несколько дней мы с женой можем бы без проблем обеспечивать себя всем необходимым. Прежде всего, мы позаботились о достаточном запасе воды», — указал глава ведомства.

Он отметил,что Германия больше не живет в условиях прежней безопасности, так как «мир стал опаснее».

Ранее Писториус заявил, что украинский конфликт вступил в решающую фазу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

