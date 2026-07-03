Названы регионы с зарплатой более 200 тысяч рублей

Самые высокие выплаты были на Чукотке - около 251 тысячи рублей – рост за год составил 12,1%. В Ямало-Ненецком автономном округе в среднем получали 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области - 204,7 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 14,7% и 20,5% соответственно.

В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.

Сегодня уровень зарплат чаще всего определяет не сумма, потраченная на обучение, а то, насколько вуз предоставил возможность развиваться в сильной профессиональной среде еще во время обучения. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

