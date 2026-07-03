Медведев заявил, что Финляндия попала в список ядерных целей России

Финляндия вошла в перечень ядерных целей России, заявил в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, это произошло после того, как Хельсинки снял запрет на размещение ядерного оружия.

«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!» – отметил политик.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки в закон о ядерной энергетике, отменяющие запрет на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ФинляндияЯдерное ОружиеРоссияДмитрий Медведев

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