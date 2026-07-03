Новое ограничение для самозанятых появится в России

Цифровые платформы введут лимиты в 60 часов на работу с одним клиентом. Это произойдет с 1 октября. Если исполнитель будет работать с одним клиентом больше этого лимита в течение шести месяцев подряд, платформа перестанет показывать новые заказы от него.

Новые правила вступят в силу одновременно с законом о платформенной экономике и будут действовать до октября 2032 года. Инициатива распространится на 14 отраслей, включая строительство, торговлю, IT, образование и рекламу. Мера коснется только крупных платформ, которые войдут в специальный реестр Минэкономразвития.

Постановление не касается прямых договоров между компаниями и самозанятыми, а также заказов от россиян для личных нужд — например, при поиске репетитора. Новые правила не затронут и сотрудников, которых сами платформы нанимают для своей работы.

Власти заявили, что нововведения призваны бороться с подменой трудовых отношений, когда компании оформляют сотрудников как самозанятых, чтобы не платить НДФЛ и страховые взносы.

Ранее в Госдуме назвали бессмысленным увеличение лимита дохода для самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

