В США отпустили забравшихся на Empire State Building российских руферов
3 июля 202600:11
Денис Постольский
В Нью-Йорке отпустили из зала суда Манхэттена российских руферов, которые забрались на небоскреб Empire State Building, сообщает Telegram-канал Mash.
Суд ограничился условным освобождением молодых людей, которых обязал являться по вызову. После заседания пара рсосиян направилась к метро и позволили представителям СМИ снять их поцелуй.
Ранее эксперт заявил, что профессиональные руферы Ангела Николау и Иван Биркус вряд ли будут выдворены из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предложили продлить молодость еще на два года
- В США отпустили забравшихся на Empire State Building российских руферов
- Новое ограничение для самозанятых появится в России
- Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининград
- Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки
- Лантратова: В украинском плену найдены более 1700 российских бойцов
- Политолог объяснил, как Куба выстоит при вторжении США
- Владельцы собак заявили о росте расходов на питомцев
- В Госдуме забеспокоились о хлебе на фоне топливного кризиса
- Аналитик перечислила факторы, формирующие курс рубля