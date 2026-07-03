В США отпустили забравшихся на Empire State Building российских руферов

В Нью-Йорке отпустили из зала суда Манхэттена российских руферов, которые забрались на небоскреб Empire State Building, сообщает Telegram-канал Mash.

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Суд ограничился условным освобождением молодых людей, которых обязал являться по вызову. После заседания пара рсосиян направилась к метро и позволили представителям СМИ снять их поцелуй.

Ранее эксперт заявил, что профессиональные руферы Ангела Николау и Иван Биркус вряд ли будут выдворены из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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