Сборная Испании победила в чемпионате Европы по футболу 2024 года
15 июля 202400:05
В Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором сыграли команды Испании и Англии.
Команда Испании победила со счетом 2:1.
Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в своей истории.
За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru