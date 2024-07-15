Сборная Испании победила в чемпионате Европы по футболу 2024 года

В Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором сыграли команды Испании и Англии.

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Команда Испании победила со счетом 2:1.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в своей истории.

За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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