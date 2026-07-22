ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины при вылете из США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка сразу после финала чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Правоохранительные органы изъяли компьютеры и мобильные устройства у руководителя и других членов организации. Согласно имеющимся судебным документам, Тапиа, казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, имеющий тесные связи с главой организации, обязаны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.