ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины при вылете из США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка сразу после финала чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Правоохранительные органы изъяли компьютеры и мобильные устройства у руководителя и других членов организации. Согласно имеющимся судебным документам, Тапиа, казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, имеющий тесные связи с главой организации, обязаны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.

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Данный инцидент произошел на фоне активного расследования финансовых и коммерческих сделок, связанных с деятельностью ассоциации. В последние недели следователи также изучают покупку как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде, оформленных на Фарони и его супругу. Общая стоимость недвижимости превышает $11 млн.

Ранее ФИФА объявила о расследовании поведения игроков сборной Аргентины после финального матча с Испанией на чемпионата мира 2026 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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