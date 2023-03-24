Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные

Спортсмен вышел в стартовом составе в домашнем матче первого тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна.

Ранее Роналду продал один из своих «Золотых мячей». Вырученные средствабыли переданы фонду, который исполняет желания больных детей.

Роналду — португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Лучший бомбардир в истории футбола по данным МФФИИС и четвёртый по данным RSSS.

