Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные
Футболист Криштиану Роналду 23 марта вышел на поле в своем 197-м матче за сборную Португалии и установил рекорд по числу игр за национальные команды.
Спортсмен вышел в стартовом составе в домашнем матче первого тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна.
Ранее Роналду продал один из своих «Золотых мячей». Вырученные средствабыли переданы фонду, который исполняет желания больных детей.
Роналду — португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Лучший бомбардир в истории футбола по данным МФФИИС и четвёртый по данным RSSS.
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