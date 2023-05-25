Сборная Германии по хоккею сенсационно обыграла швейцарцев

Встреча проходила в Риге и завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев. Германская сборная открыла счет на 7-й минуте.

В начале второго периода швейцарцы сравняли счет, но в конце игрового отрезка немцы вновь вышли вперед. Соперник сборной Германии в полуфинале определится позже.

Чемпионат мира проходит в Латвии и Финляндии. Турнир завершится 28 мая, передает «Радиоточка НСН».

