Бобровский стал рекордсменом «Флорида Пантерз» по количеству сейвов в одном матче

Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», установил рекорд своей команды по количеству отраженных бросков в одном матче.

Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ

В матче плей-офф Восточной конференции против «Каролина Харрикейнз» он сделал 63 сейва. Предыдущий рекорд принадлежал Роберто Луонго, который в феврале 2002 года спас ворота «Флориды» 57 раз.

Комментируя своё достижение Бобровский отметил, что «просто старается помочь своей команде выиграть».

Ранее клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2 и вышел в финал Восточной конференции НХЛ впервые за 27 лет, сообщает RT.

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ФОТО: Сергей Бобровский. Фото с сайта vse42.ru
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