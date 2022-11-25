СМИ: футболистам Саудовской Аравии подарили по Rolls-Royce за победу над аргентинцами

Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу получили дорогие подарки за победу над командой Аргентины в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Компания Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию

Как сообщает портал Indonesia Posts English, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд распорядился подарить каждому футболисту по автомобилю Rolls-Royce Phantom.

Ранее сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины в первом туре группового этапа со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПодарокКатарЧемпионат Мира По ФутболуСаудовская Аравия
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