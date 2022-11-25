СМИ: футболистам Саудовской Аравии подарили по Rolls-Royce за победу над аргентинцами
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу получили дорогие подарки за победу над командой Аргентины в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Как сообщает портал Indonesia Posts English, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд распорядился подарить каждому футболисту по автомобилю Rolls-Royce Phantom.
Ранее сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины в первом туре группового этапа со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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