Сборная Финляндии вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
18 февраля 202210:55
Финские хоккеисты обыграли команду Словакии и вышли в финал турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В полуфинальном матче сборная Финляндии победила со счетом 2:0, голы забили Сакари Маннинен и Харри Песонен.
Соперник финнов в финале олимпийского турнира определится в пятницу после матча сборных Швеции и России. Финальная игра ОИ-2022 пройдет 20 февраля, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru