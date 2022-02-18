Сборная Финляндии вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады

Финские хоккеисты обыграли команду Словакии и вышли в финал турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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В полуфинальном матче сборная Финляндии победила со счетом 2:0, голы забили Сакари Маннинен и Харри Песонен.

Соперник финнов в финале олимпийского турнира определится в пятницу после матча сборных Швеции и России. Финальная игра ОИ-2022 пройдет 20 февраля, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыХоккейФинляндия
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