СМИ: США допускают применение «матери всех бомб» для ударов по объектам Ирана

Планы применения боеприпаса GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) создали на случай приказа президента США Дональда Трампа возобновить операцию против Ирана до или после промежуточных выборов в американский конгресс, пишет RT.

«Использование... GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном ознаменовало бы значительную эскалацию, несмотря на сомнения в ее эффективности в достижении заявленных... целей или изменении баланса сил», — отмечает СМИ.

По данным одного из источников, в планы ударов по иранской территории входит в том числе гора Коланг (Пикакс), где якобы находятся ядерные центрифуги.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон дал указание Центральному командованию (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране.

