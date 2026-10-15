СМИ: США допускают применение «матери всех бомб» для ударов по объектам Ирана
Военные США разработали планы ударов по Ирану, которые допускают использование «матери всех бомб» для поражения энергетических и ядерных объектов республики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Планы применения боеприпаса GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) создали на случай приказа президента США Дональда Трампа возобновить операцию против Ирана до или после промежуточных выборов в американский конгресс, пишет RT.
«Использование... GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), крупнейшей неядерной бомбы в арсенале США, впервые в конфликте с Ираном ознаменовало бы значительную эскалацию, несмотря на сомнения в ее эффективности в достижении заявленных... целей или изменении баланса сил», — отмечает СМИ.
По данным одного из источников, в планы ударов по иранской территории входит в том числе гора Коланг (Пикакс), где якобы находятся ядерные центрифуги.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон дал указание Центральному командованию (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране.
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