Сборная Чехии обыграла Швейцарию, став чемпионом мира по хоккею

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Швейцарии в финале домашнего чемпионата мира, сообщают «Известия».

Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Встреча прошла в Праге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Сборная Чехии в седьмой раз становится победителем чемпионата мира. Швейцарцы, которые до этого ни разу не выигрывали турнир, в четвертый раз завоевали серебряную медаль.

Ранее сборная Канады по хоккею впервые с 2018 года осталась без медалей чемпионата мира. В матче за третье место команда уступила шведам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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