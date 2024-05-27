Сборная Чехии обыграла Швейцарию, став чемпионом мира по хоккею
27 мая 202402:02
Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Швейцарии в финале домашнего чемпионата мира, сообщают «Известия».
Встреча прошла в Праге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Сборная Чехии в седьмой раз становится победителем чемпионата мира. Швейцарцы, которые до этого ни разу не выигрывали турнир, в четвертый раз завоевали серебряную медаль.
Ранее сборная Канады по хоккею впервые с 2018 года осталась без медалей чемпионата мира. В матче за третье место команда уступила шведам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru