Сборная Чехии обыграла Швейцарию, став чемпионом мира по хоккею

Встреча прошла в Праге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Сборная Чехии в седьмой раз становится победителем чемпионата мира. Швейцарцы, которые до этого ни разу не выигрывали турнир, в четвертый раз завоевали серебряную медаль.

Ранее сборная Канады по хоккею впервые с 2018 года осталась без медалей чемпионата мира. В матче за третье место команда уступила шведам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

