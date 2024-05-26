Сборная Канады осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Встреча прошла в Праге и завершилась со счетом 4:2. Сборная Швеции выиграла первую медаль чемпионата мира с 2018 года.

Финальная игра чемпионата состоится 26 мая. На лед выйдут команды Швейцарии и Чехии.

Хоккейная сборная Канады остается самой титулованной командой мировых первенств. В ее активе 28 побед. Сборные СССР и России побеждали 27 раз.

Накануне стало известно, что Франция получила возможность провести чемпионат мира по хоккею в 2028 году, передает «Радиоточка НСН».

