Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Чешская сборная по хоккею обыграла США в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 1:0.
В составе сборной шайбу забросил нападающий Павел Заха. Также сборная Канады одержала победу над командой Словакии - 6:3.
Кроме того, швейцарцы обыграли сборную Германии (3:1), шведы были сильней в матче с финнами в овертайме - 2:1.
Турнир проходит в Праге и Остраве.
25 мая сборная Чехии сыграет со Швецией, канадцы встретятся с командой Швейцарии.
Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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