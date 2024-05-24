Сборная Чехии обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Чешская сборная по хоккею обыграла США в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 1:0.

В составе сборной шайбу забросил нападающий Павел Заха. Также сборная Канады одержала победу над командой Словакии - 6:3.

Кроме того, швейцарцы обыграли сборную Германии (3:1), шведы были сильней в матче с финнами в овертайме - 2:1.

Турнир проходит в Праге и Остраве.

25 мая сборная Чехии сыграет со Швецией, канадцы встретятся с командой Швейцарии.

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

