Сборная Испании обыграла команду Португалии на ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу обыграла команду Португалии, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира.

Сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Это произошло впервые с победного турнира 2010 года. Матч в Арлингтоне (США) закончился со счетом 1:0. Единственный год забил полузащитник Микель Мерино.

В четвертьфинале испанцы 10 июля проведут встречу с победителем пары США-Бельгия - матч пройдет 7 июля.

Ранее Бразилия уступила Норвегии, вылетев с ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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