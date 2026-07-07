Сборная Испании обыграла команду Португалии на ЧМ-2026
7 июля 202601:02
Денис Постольский
Сборная Испании по футболу обыграла команду Португалии, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира.
Это произошло впервые с победного турнира 2010 года. Матч в Арлингтоне (США) закончился со счетом 1:0. Единственный год забил полузащитник Микель Мерино.
В четвертьфинале испанцы 10 июля проведут встречу с победителем пары США-Бельгия - матч пройдет 7 июля.
Ранее Бразилия уступила Норвегии, вылетев с ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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