Россияне стали вторыми в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Российские спортсмены завоевали серебро на Олимпийских играх в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина в миксте.
В состав российской команды вошли Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, которые по итогам четырёх попыток набрали 890,3 балла.
Это первая в истории олимпийская медаль у летающих лыжников. И вторая, с учётом успеха Владимира Белоусова - советский прыгун с трамплина стал олимпийским чемпионом в 1968 году во французском Гренобле.
Ранее сборная России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Свободная пресса».
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