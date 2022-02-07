Россияне стали вторыми в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены завоевали серебро на Олимпийских играх в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина в миксте.

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В состав российской команды вошли Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, которые по итогам четырёх попыток набрали 890,3 балла.

Это первая в истории олимпийская медаль у летающих лыжников. И вторая, с учётом успеха Владимира Белоусова - советский прыгун с трамплина стал олимпийским чемпионом в 1968 году во французском Гренобле.

Ранее сборная России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСпортЛыжи
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