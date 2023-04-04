Игрок «Динамо» Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России

Форвард столичного «Динамо» Федор Смолов грубо ответил журналисту после вопроса об обещании выиграть Кубок России, передает РИА Новости.

Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»

«Тебе, что ли обещал, клоун?» - сказал игрок.

«Динамо» во вторник, 4 апреля, уступило тольяттинскому «Акрону» со счетом 4:1. Судьбу матча решила серия пенальти.

Смолов не участвовал во встрече из-за травмы. В текущем сезоне он провел 23 матча и забил девять голов.

Футболист Владимир Быстров в социальных сетях с юмором ответил на слова депутата Госдумы Ирины Родниной о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Кубок РоссииФутболистДинамо Москва

Горячие новости

Все новости

партнеры