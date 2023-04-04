Игрок «Динамо» Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России
Форвард столичного «Динамо» Федор Смолов грубо ответил журналисту после вопроса об обещании выиграть Кубок России, передает РИА Новости.
«Тебе, что ли обещал, клоун?» - сказал игрок.
«Динамо» во вторник, 4 апреля, уступило тольяттинскому «Акрону» со счетом 4:1. Судьбу матча решила серия пенальти.
Смолов не участвовал во встрече из-за травмы. В текущем сезоне он провел 23 матча и забил девять голов.
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