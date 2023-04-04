Игрок «Динамо» Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России

«Тебе, что ли обещал, клоун?» - сказал игрок.

«Динамо» во вторник, 4 апреля, уступило тольяттинскому «Акрону» со счетом 4:1. Судьбу матча решила серия пенальти.

Смолов не участвовал во встрече из-за травмы. В текущем сезоне он провел 23 матча и забил девять голов.

Футболист Владимир Быстров в социальных сетях с юмором ответил на слова депутата Госдумы Ирины Родниной о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает «Радиоточка НСН».

