ФК «Акрон» выбил московский «Спартак» из Кубка России
Футбольный клуб «Акрон» одержал очередную победу в Кубке России (Путь регионов). На этот раз тольяттинская команда оказалась сильнее московского «Спартака».
Игра, которая прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске, завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1. В составе тольяттинцев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков, у «Спартака» гол на счету Томаша Тавареша.
Отметим, что на 24-й минуте матча Бальде Кейта не реализовал пенальти.
Ранее на пути к финалу Кубка России (Путь регионов) «Акрон» обыграл ещё три московских команды: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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