ФК «Акрон» выбил московский «Спартак» из Кубка России

Игра, которая прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске, завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1. В составе тольяттинцев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков, у «Спартака» гол на счету Томаша Тавареша.

Отметим, что на 24-й минуте матча Бальде Кейта не реализовал пенальти.

Ранее на пути к финалу Кубка России (Путь регионов) «Акрон» обыграл ещё три московских команды: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

