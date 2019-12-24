«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Президент проехал по мосту в кабине машиниста из Керчи в Тамань Билетов на поезда сообщением с Крымом уже продано более 57 000 Печать США: Россия показала способность самостоятельно решать критические важные задачи