«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

24 декабря 201900:37

Уфимский клуб «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе.

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу уфимцев.

Матч состоялся в рамках проекта KHL World Games на арене "Вейлант Арене".

На прошлой неделе российская сборная по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала — домашнем турнире Еврохоккейтура. Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал НСН, что, несмотря на неудачное выступление в матче со шведами на Кубке Первого канала, российская команда показала хорошую игру.


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