Каменский: Наша сборная по хоккею претендует на самые высокие места
Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал НСН, что, несмотря на неудачное выступление в матче со шведами на Кубке Первого канала, российская команда показала хорошую игру.
Сборная России по хоккею с поражения начала выступление на Кубке Первого канала — домашнем турнире Еврохоккейтура. К началу второго периода россияне уступали сборной Швеции уже со счетом 0-3. Первую шайбу Вадиму Шипачеву удалось забросить в ворота соперника лишь к концу второго периода. Две шайбы Кирилла Капризова не помогли россиянам исправить ситуацию. Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу шведов.
Несмотря на поражение, российская сборная играла хорошо, рассказал в эфире НСН олимпийский чемпион Валерий Каменский.
«Прозевали начало матча, пропустили сразу два гола. А потом играли здорово. Чуть-чуть не спасли матч, чуть не хватило времени. Но в целом сборная играла здорово», — считает он.
Каменский также отметил, что недавнее решение WADA об отстранении России от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира, не могло повлиять на несобранность российских хоккеистов во время матча со шведами.
«Думаю, профессиональные хоккеисты выходят на матч и думают только о нем. На каждый матч настраиваются индивидуально. Эти два фактора никак нельзя соединить. Наша сборная претендует на самые высокие места», — подчеркнул олимпийский чемпион.
Во втором матче дня команда Чехии победила финнов в серии буллитов 4:3. В субботу, 14 декабря российская сборная сыграет с командой Чехии, 15 декабря — со сборной Финляндии.
В общей таблице Еврохоккей тура сборная России занимает последнее 4-е место с двумя очками. Лидирует сборная Чехии (10 очков), на втором месте команда Финляндии (8), на третьем — сборная Швеции (4).
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