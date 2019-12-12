Сборная России уступила Швеции в Еврохоккейтуре

Российские хоккеисты проиграли шведам в стартовом матче второго этапа Еврохоккейтура.

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2).

Следующий матч россияне проведут 14 декабря с Чехией. Сборная Швеции в этот же день проведет игру с финнами.

Напомним, первый этап Еврохоккейтура состоялся в Финляндии в октябре. Его победителем стала сборная Чехия, которая набрала восемь очков.



