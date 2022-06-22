Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию»

В сообщении говорится, что контракт 30-летнийм сенегальцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что переход Мане подчёркивает привлекательность немецкого клуба и повышает престиж всей Бундеслиги.

«Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет смог подписать такого игрока, как Садио Мане», — подчеркнул он.

Ранее полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешёл из московского «Спартака» в питерский «Зенит».