Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию»
Футбольный клуб «Бавария» объявил о переходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля», сообщает пресс-служба мюнхенской команды.
В сообщении говорится, что контракт 30-летнийм сенегальцем рассчитан до 30 июня 2025 года.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что переход Мане подчёркивает привлекательность немецкого клуба и повышает престиж всей Бундеслиги.
«Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет смог подписать такого игрока, как Садио Мане», — подчеркнул он.
Ранее полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешёл из московского «Спартака» в питерский «Зенит».
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