Гарет Бэйл заявил, что покидает мадридский «Реал»
Полузащитник Гарет Бэйл в своих соцсетях объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал».
Валлийский футболист рассказал, что девять лет приехал в Испанию с мечтой играть за «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», носить их форму и выигрывать титулы, в том числе Лигу чемпионов.
«Теперь я могу оглянуться назад и честно сказать, что эта мечта стала реальностью. Быть частью истории этого клуба и добиться того, чего мы достигли с «Реалом», было невероятным опытом, который я никогда не забуду», - подчеркнул Бэйл.
Валлиец перешел в мадридский «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2013 году. За «королевский» клуб Бэйл провел 258 матчей, а которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. С «Реалом»он, в том числе, трижды становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов и четыре раза выиграл клубный чемпионат мира.
Ранее Килиан Мбаппе отказался играть в «Реале» и продлил контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает RT.
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