«С подачи американцев»: В Японии возмутились судейством на ОИ-2020 и восхитились гимнастками РФ

Читатели предположили, что олимпийское движение подчинено политике, а сами Игры «держит за горло Америка» с помощью медиакорпораций, которые выступают спонсорами соревнований.

«Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США», — написал monchan.

В субботу художественная гимнастка Дина Аверина также стала серебряным призером ОИ-2020 по итогам судейства финала индивидуального многоборья. Золото ушло к израильтянке Линой Ашрам.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде стало полным крахом. По ее мнению, результаты российских гимнасток на Олимпиаде в Токио подтверждают, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

