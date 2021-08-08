«С подачи американцев»: В Японии возмутились судейством на ОИ-2020 и восхитились гимнастками РФ
Читатели Yahoo News Japan назвали несправедливое судейство главной проблемой Олимпийских игр в Токио. Они считают, что российских гимнасток «засуживали» с начала выступлений.
«Явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована! — высказала мнение yuk.
Читатели предположили, что олимпийское движение подчинено политике, а сами Игры «держит за горло Америка» с помощью медиакорпораций, которые выступают спонсорами соревнований.
«Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США», — написал monchan.
В субботу художественная гимнастка Дина Аверина также стала серебряным призером ОИ-2020 по итогам судейства финала индивидуального многоборья. Золото ушло к израильтянке Линой Ашрам.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде стало полным крахом. По ее мнению, результаты российских гимнасток на Олимпиаде в Токио подтверждают, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 866 / сут.
Умерли
165 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+15 669 / сут.
- Кузнецова взяла на контроль ситуацию с ребенком из видео в больнице Волгограда
- Жена владельца «Спартака» решила закрыть свой Telegram-канал
- Пожар в мордовском заповеднике тушат почти 900 человек и два пожарных поезда
- «С подачи американцев»: В Японии возмутились судейством на ОИ-2020 и восхитились гимнастками РФ
- В Токио погасили огонь XXXII летних Олимпийских игр
- Олимпийская чемпионка Линой Ашрам отреагировала на критику России судейства на Играх
- На Украине собрались отчитать легкоатлетку Магучих за фото с россиянкой Ласицкене на ОИ-2020
- Мэр Парижа получил олимпийский флаг от президента МОК
- Компания «РЖД» начала проверку качества услуг в вагоне-ресторане поезда после отравления детей
- Врач рассказала, как диагностировать «постковидный синдром»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru