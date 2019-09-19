С легкоатлетами, но без болельщиков. Россия на пути к Токио-2020
На заседании исполкома Олимпийского комитета России обсудили успехи российской сборной и рассказали о проблемах в подготовке к ХХХII Играм.
Россия приняла приглашение на Олимпиаду в Токио. Именно этот вопрос, по сути, стал ключевым на очередном заседании Олимпийского комитета России (ОКР), которое состоялось сегодня, 19 сентября. Официальный документ, подписанный президентом Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом еще 24 июня, был принят членами исполкома ОКР единогласно.
Впрочем, другого решения вряд ли можно было ожидать. Олимпиада – главный турнир четырехлетия, главный турнир в карьере каждого спортсмена. И отказываться по политическим причинам от участия не было никакого смысла.
До старта Олимпийских Игр в Токио осталось 309 дней (церемония открытия намечена на 24 июля 2020 года). Треть российской сборной (а в Играх примут участие порядка 370-380 наших атлетов) уже завоевала олимпийские лицензии. Это команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики.
Директор по спорту - руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин уточнил, что не смогли отобраться мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу (мужчины).
Пока самой проблемной остается ситуация в легкой атлетике, где Всероссийская федерация по виду спорта до сих пор не восстановлена в своем статусе. В Рио в 2016 году от нашей сборной выступала только Дарья Клишина. Но как уверил глава ОКР Станислав Поздняков, он смотрит с осторожным, но выраженным оптимизмом на допуск наших атлетов до Игр в Токио.
«Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА - по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные. Скорость перепроверки проб Московской лаборатории не зависит от нашей стороны, но мы выполнили все условия», - заявил Поздняков.
Допинговый скандал больнее всего ударил по «королеве спорта». Наказали Россию за употребление некоторыми спортсменами запрещенных препаратов поистине с «королевским размахом», приостановив в ноябре 2015 года членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики (IAAF), лишив права участия в Играх, отобрав национальный флаг, гимн. Рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном вместе с российской стороной постепенно устраняет обозначенные проблемы. Кажется, дело близится к финалу, надеемся, счастливому.
Вопрос восстановления членства ВФЛА будет рассмотрен на выборном конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе.
И если есть шанс, что российские легкоатлеты в Токио все же отправятся, но там они могут остаться без поддержки болельщиков. Дело в том, что ситуация с распределением 18 тысяч билетов для России со стороны оргкомитета «Токио-2020» вызывает тревогу у ОКР.
До сих пор не получено подтверждение на запрошенные для отечественных любителей спорта 18 тысяч билетов.
Как отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, к делу уже подключили дипломатов.
«Та дата, с которой наш билетный агент должен был начать продажу билетов, уже прошла. Затрудняюсь назвать дедлайн в этом вопросе, потому что сейчас идут активные консультации. Конечно, по своим источникам мы ведём работу и уже обратились в Министерство иностранных дел с просьбой провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной, чтобы организовать это без проблем», - заметил Поздняков.
Он пообещал, что дом болельщиков команды России на Олимпиаде-2020 в Токио будет организован в любом случае.
«Наш традиционный дом болельщиков олимпийской команды России сильно зависит от того числа болельщиков, которые туда приедут. И абсолютно разумно, что мы сейчас находимся на некоторой паузе, чтобы понять реальное число людей, которые туда приедут. Хочу подчеркнуть, что при создании дома мы никогда не пользуемся собственными средствами ОКР, мы приглашаем различных спонсоров, партнёров, которым предлагаем различные активности и площадки. Поэтому, безусловно, наша работа зависит от того, сколько болельщиков из России приедет», — заключил Станислав Поздняков.
Олимпиада в Токио начнется 24 июля. В программе соревнования по 33 видам спорта в 339 дисциплинах. Новичками олимпийской семьи стали карате, сёрфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг.
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