С легкоатлетами, но без болельщиков. Россия на пути к Токио-2020

Россия приняла приглашение на Олимпиаду в Токио. Именно этот вопрос, по сути, стал ключевым на очередном заседании Олимпийского комитета России (ОКР), которое состоялось сегодня, 19 сентября. Официальный документ, подписанный президентом Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом еще 24 июня, был принят членами исполкома ОКР единогласно.

Впрочем, другого решения вряд ли можно было ожидать. Олимпиада – главный турнир четырехлетия, главный турнир в карьере каждого спортсмена. И отказываться по политическим причинам от участия не было никакого смысла.

До старта Олимпийских Игр в Токио осталось 309 дней (церемония открытия намечена на 24 июля 2020 года). Треть российской сборной (а в Играх примут участие порядка 370-380 наших атлетов) уже завоевала олимпийские лицензии. Это команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики.

Директор по спорту - руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин уточнил, что не смогли отобраться мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу (мужчины).

Пока самой проблемной остается ситуация в легкой атлетике, где Всероссийская федерация по виду спорта до сих пор не восстановлена в своем статусе. В Рио в 2016 году от нашей сборной выступала только Дарья Клишина. Но как уверил глава ОКР Станислав Поздняков, он смотрит с осторожным, но выраженным оптимизмом на допуск наших атлетов до Игр в Токио.